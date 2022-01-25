Аналитик Абзалов объяснил усиление армии на юге России обострением на Украине

Москва, 25 января. Укрепление воинских частей на юге России системами реактивно-залпового огня «Торнадо-Г» обусловлено обострением ситуации на Украине. Такое мнение высказал глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

Об этом эксперт заявил на фоне новости о том, что Минобороны России направляет в части Южного военного округа (ЮВО) РСЗО «Торнадо-Г». Системы залпового огня уже заступили на боевое дежурство в составе 150-ой мотострелковой дивизии, защищающей Ростовскую область. Абзалов уверен, что такой шаг был предпринят в связи с обострением обстановки на Украине.

«Войска Североатлантического альянса усиливаются на глазах: 24 января они заявили, что к нашим границам направят дополнительные корабли и самолеты. Не стоит забывать, что все учения НАТО, хоть и имеют, если можно так сказать, "мирные" названия, нацелены на отработку наступательных сценариев», — заявил эксперт в интервью изданию «Известия».

Ранее представители ЮВО сообщили, что экипажи оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» прибыли на полигон Капустин Яр. Там военнослужащие проведут учебные стрельбы по объектам условного врага.