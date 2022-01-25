Байден обматерил журналиста Fox News на брифинге в Белом доме

Вашингтон, 25 января. Президент США Джо Байден оскорбил репортера Fox News за вопрос об инфляции. Необычный для брифинга в Белом доме инцидент попал на видео.

Журналисты по традиции начали выкрикивать свои вопросы после завершения пресс-конференции главы государства. Представитель Fox News решил поинтересоваться «станет ли инфляция обузой для партии Байдена перед грядущими выборами в ноябре». В ответ на это заявление президент улыбнулся и произнес фразу, будучи уверенным, что его микрофон выключен.

«Тупой сукин сын», — заявил Байден, сидя на своем месте.

Реакция молодого журналиста на видеозапись не попала. При этом сам Байден не сразу понял свою оплошность. Он покачал головой и отвел взгляд в сторону.

Политолог Константин Калачев ранее сравнил имидж Джо Байдена с бывшим главой СССР Михаилом Горбачевым. По его словам, политики имеют схожий высокий внешнеполитический рейтинг и низкий внутриполитический. В своей стране Байден буквально стал посмешищем — неловкие ситуации, в которые он попадает, уже передаются из уст в уста.