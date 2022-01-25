Германия сообщила об эвакуации дипломатов из Украины

Киев, 25 января. Германия стала четвертой страной, которая объявила о вывозе сотрудников дипмиссии и их семей с Украины. Ранее аналогичное решение приняли США, Великобритания и Австралия.

В МИД Украины заявили, что с пониманием относятся к решению об эвакуации дипломатов. Кроме того, внешнеполитическое ведомство поблагодарило международных партнеров, которые «не стали принимать преждевременных решений» о вывозе своих дипведомств.

«Это – настоящее проявление солидарности с Украиной. В настоящее время очень важно избегать шагов, которые могут быть использованы в информационном пространстве для усиления напряжения в обществе, дестабилизации экономической и финансовой ситуации нашего государства», — заявили в ведомстве.

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков считает, что Вашингтон намеренно нагнетает обстановку эвакуацией дипломатов. Таким образом, создается ситуация «кануна войны», чтобы давить на Россию и поставлять еще больше вооружения Украине, заявил он.