Яунде, 25 января. Около стадиона «Пауля Бийя» в городе Яунде перед матчем Кубка Африки по футболу между сборными Камеруна и Коморских островов произошла серьезная давка. По меньше мере семь человек погибли, передает газета LSI Africa.

Информация о пострадавших не поступала. На месте происшествия дежурят сотрудники правоохранительных органов и медики. Однако на проведение самого матча этот инцидент не повлиял.

Сборная Камеруна победила своих соперников со счетом 2:1. Уже в начале матча игрок Коморских островов Наджим Абду получил прямую красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве почти на весь матч. Кроме того, ворота гостей защищал полевой игрок из-за проблем с составом.

Недавно в Петербурге состоялся товарищеский матч между африканскими и российскими студентами. Встреча была проведена в честь солидарности и дружбы Республики Мали и РФ.