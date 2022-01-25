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Спасатели будут искать погибшую во время Крещения жительницу Ленобласти шестой день подряд
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Спасатели будут искать погибшую во время Крещения жительницу Ленобласти шестой день подряд

Происшествия
Спасатели будут искать погибшую во время Крещения жительницу Ленобласти шестой день подряд
Пресс-служба ВОСВОД России

Санкт-Петербург, 25 января. Жительница Ленобласти погибла во время крещенских купаний на реке Оредеж. Спасатели намерены продолжить поиски тела шестой день подряд.

Трагедия произошла вечером 19 января. Всероссийское общество спасания на водах (ВОСВОД) и водолазная группа «Доброволец» на протяжении последних пяти дней исследовали реку Оредеж, но пока результатов нет, пишут «Невские Новости».

«Поиски утонувшей продолжатся», — заверили спасатели.

Поисковая операция началась в 09:00. Дно реки в Ленобласти исследовали с помощью специального оборудования. По словам экспертов, как только что-то обнаружится, под воду спустится водолаз. Муж погибшей все время находится со спасателями.

Свидетелями случившейся трагедии стали несколько человек, среди которых были ее дети и супруг. В Сети появились кадры, как женщина «солдатиком» прыгает в купель и пропадает под водой. Ее муж моментально прыгнул следом, но уже ничего нельзя было сделать — женщину унесло течением за считанные секунды. Следственный комитет организовал проверку по факту произошедшего.

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