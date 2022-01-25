Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 января 02:46
02:32
Политика
Решить проблемы со смартфоном Байдену помогает его дочь Эшли
02:30
Общество
Сотрудники образовательных сервисов Skillbox и GeekBrains массово покидают рабочие места
02:29
Происшествия
Аэропорт Южно-Сахалинска получил сообщение о минировании
02:20
Армия
Аналитик Абзалов объяснил усиление армии на юге России обострением на Украине
02:08
Политика
Байден обматерил журналиста Fox News на брифинге в Белом доме
02:00
Общество
Пианист Петр Айду: Во время экономических кризисов интерес к «взрывным» идеям возрастает
01:55
Политика
Германия сообщила об эвакуации дипломатов из Украины
01:50
Происшествия
Житель Гатчинского района Ленобласти погиб при пожаре в частном доме
01:33
Происшествия
Жертвами давки перед матчем Кубка Африки по футболу в Камеруне стали минимум семь человек
01:29
Происшествия
Спасатели будут искать погибшую во время Крещения жительницу Ленобласти шестой день подряд
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Йенс Столтенберг сообщил о желании усилить сотрудничество НАТО с Финляндией и Швецией

Политика
Йенс Столтенберг сообщил о желании усилить сотрудничество НАТО с Финляндией и Швецией
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 25 января. Руководство Североатлантического альянса намерено создать дополнительные условия для сближения блока с Финляндией и Швецией. Такое заявление сделал генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

Вместе с этим Столтенберг отметил, что Альянс с уважением относится к независимой политике этих стран. Генеральный секретарь также указал на открытость НАТО для новых стран-участниц.

«Мы будем работать при тесном сотрудничестве НАТО с Швецией и Финляндией, мы уважаем их независимую политику в сфере безопасности, только Швеция и Финляндия могут определять свое будущее», — сообщил Столтенберг.

На фоне расширения НАТО и обострения отношений между Россией и Западом происходит укрепление сотрудничества Москвы и Пекина. Так, глава экспертного совета Российско-китайского Комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский считает, что предстоящая поездка президента РФ Владимира Путина в КНР может обернуться неприятным сюрпризом для США.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Йенс Столтенберг сообщил о желании усилить сотрудничество НАТО с Финляндией и Швецией
нато финляндия столтенберг швеция
Комментировать