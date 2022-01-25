Йенс Столтенберг сообщил о желании усилить сотрудничество НАТО с Финляндией и Швецией

Вашингтон, 25 января. Руководство Североатлантического альянса намерено создать дополнительные условия для сближения блока с Финляндией и Швецией. Такое заявление сделал генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

Вместе с этим Столтенберг отметил, что Альянс с уважением относится к независимой политике этих стран. Генеральный секретарь также указал на открытость НАТО для новых стран-участниц.

«Мы будем работать при тесном сотрудничестве НАТО с Швецией и Финляндией, мы уважаем их независимую политику в сфере безопасности, только Швеция и Финляндия могут определять свое будущее», — сообщил Столтенберг.

На фоне расширения НАТО и обострения отношений между Россией и Западом происходит укрепление сотрудничества Москвы и Пекина. Так, глава экспертного совета Российско-китайского Комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский считает, что предстоящая поездка президента РФ Владимира Путина в КНР может обернуться неприятным сюрпризом для США.