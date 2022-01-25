Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 января 02:46
02:32
Политика
Решить проблемы со смартфоном Байдену помогает его дочь Эшли
02:30
Общество
Сотрудники образовательных сервисов Skillbox и GeekBrains массово покидают рабочие места
02:29
Происшествия
Аэропорт Южно-Сахалинска получил сообщение о минировании
02:20
Армия
Аналитик Абзалов объяснил усиление армии на юге России обострением на Украине
02:08
Политика
Байден обматерил журналиста Fox News на брифинге в Белом доме
02:00
Общество
Пианист Петр Айду: Во время экономических кризисов интерес к «взрывным» идеям возрастает
01:55
Политика
Германия сообщила об эвакуации дипломатов из Украины
01:50
Происшествия
Житель Гатчинского района Ленобласти погиб при пожаре в частном доме
01:33
Происшествия
Жертвами давки перед матчем Кубка Африки по футболу в Камеруне стали минимум семь человек
01:29
Происшествия
Спасатели будут искать погибшую во время Крещения жительницу Ленобласти шестой день подряд
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Baijiahao: неожиданное заявление МИД КНР стало подарком для России в борьбе с Западом

Политика
Baijiahao: неожиданное заявление МИД КНР стало подарком для России в борьбе с Западом
ПолитЭксперт  /  Аврора Зорина

Пекин, 25 января. Слова поддержки, прозвучавшие от главы МИД КНР Чжао Лицзянь в адрес России, стали подарком для Москвы в борьбе с Западом. Такое мнение выразили аналитики издания Baijiahao.

Отношения между Россией и странами Запада продолжают обостряться. Делегации Москвы и Вашингтона несколько недель назад проводили совместные консультации по безопасности, однако существенных результатов они не принесли, пишет «ПолитРоссия».

«США и ряд других стран НАТО предоставили Украине большое количество вооружения и техники, в том числе беспилотники и противотанковые ракеты», — пишут авторы Baijiahao.

В свете этих новостей и продолжающегося накала во взаимоотношениях, свое слово сказал и Китай. Министр иностранных дел Поднебесной Чжао Лицзянь заявил о тесных и дружественных взаимоотношениях между странами.

«Это не только клевета на отношения, поддерживаемые между нашими странами, вызов в наш адрес, но и попытки очернить зимнюю Олимпиаду в Пекин. Я хочу подчеркнуть, что китайско-российские отношения зрелые и стабильные, и любые попытки бросить им вызов обречены на провал», — сообщил Лицзянь.

Недавно глава экспертного совета Российско-китайского Комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский прокомментировал предстоящий визит президента РФ Владимира Путина в КНР. По его мнению, эта поездка может обернуться неприятностями для Запада.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Baijiahao: неожиданное заявление МИД КНР стало подарком для России в борьбе с Западом
сша нато китай
Комментировать