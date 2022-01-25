Baijiahao: неожиданное заявление МИД КНР стало подарком для России в борьбе с Западом

Пекин, 25 января. Слова поддержки, прозвучавшие от главы МИД КНР Чжао Лицзянь в адрес России, стали подарком для Москвы в борьбе с Западом. Такое мнение выразили аналитики издания Baijiahao.

Отношения между Россией и странами Запада продолжают обостряться. Делегации Москвы и Вашингтона несколько недель назад проводили совместные консультации по безопасности, однако существенных результатов они не принесли, пишет «ПолитРоссия».

«США и ряд других стран НАТО предоставили Украине большое количество вооружения и техники, в том числе беспилотники и противотанковые ракеты», — пишут авторы Baijiahao.

В свете этих новостей и продолжающегося накала во взаимоотношениях, свое слово сказал и Китай. Министр иностранных дел Поднебесной Чжао Лицзянь заявил о тесных и дружественных взаимоотношениях между странами.

«Это не только клевета на отношения, поддерживаемые между нашими странами, вызов в наш адрес, но и попытки очернить зимнюю Олимпиаду в Пекин. Я хочу подчеркнуть, что китайско-российские отношения зрелые и стабильные, и любые попытки бросить им вызов обречены на провал», — сообщил Лицзянь.

Недавно глава экспертного совета Российско-китайского Комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский прокомментировал предстоящий визит президента РФ Владимира Путина в КНР. По его мнению, эта поездка может обернуться неприятностями для Запада.