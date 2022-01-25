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Вице-премьер России Абрамченко призвала разработать меры для сдерживания цен на молоко

  /   Обновлено: 25 января 2022 01:22
Экономика
Вице-премьер России Абрамченко призвала разработать меры для сдерживания цен на молоко
pexels.com  /  cottonbro

Москва, 25 января. Профильные ведомства должны проработать комплекс мер, чтобы не допустить роста цен на молочную продукцию. Соответствующее поручение дала вице-премьер России Виктория Абрамченко.

Дополнительные меры поддержки необходимы на фоне сокращения поголовья, волатильности рубля и зависимости от зарубежных препаратов. Дополнительное напряжение создает рост стоимости корма.

«Необходимы дополнительные меры поддержки, которые будут способствовать развитию отрасли и позволят не допустить роста цен на молочную продукцию. Вице-премьер поручила профильным ведомствам проработать дополнительные меры поддержки отрасли, а также предоставление компенсации затрат на приобретение кормов в 2022 году», — отметили в пресс-службе Абрамченко.

В совещании участвовали представители Минсельхоза, Минпромторга, Минфина, Минобрнауки, Россельхознадзора, бизнес-ассоциаций и других ведомств. Эксперты подтвердили, что пандемия сказалась на молочной отрасли.

Рослесинфорг отметил увеличение цен пиломатериалов. По прогнозам ведомства, стоимость на них снизится только к концу следующего года, если мировая экономика справится с последствиями пандемии.

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поручение молочная продукция абрамченко
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