Вице-премьер России Абрамченко призвала разработать меры для сдерживания цен на молоко

Москва, 25 января. Профильные ведомства должны проработать комплекс мер, чтобы не допустить роста цен на молочную продукцию. Соответствующее поручение дала вице-премьер России Виктория Абрамченко.

Дополнительные меры поддержки необходимы на фоне сокращения поголовья, волатильности рубля и зависимости от зарубежных препаратов. Дополнительное напряжение создает рост стоимости корма.

«Необходимы дополнительные меры поддержки, которые будут способствовать развитию отрасли и позволят не допустить роста цен на молочную продукцию. Вице-премьер поручила профильным ведомствам проработать дополнительные меры поддержки отрасли, а также предоставление компенсации затрат на приобретение кормов в 2022 году», — отметили в пресс-службе Абрамченко.

В совещании участвовали представители Минсельхоза, Минпромторга, Минфина, Минобрнауки, Россельхознадзора, бизнес-ассоциаций и других ведомств. Эксперты подтвердили, что пандемия сказалась на молочной отрасли.

Рослесинфорг отметил увеличение цен пиломатериалов. По прогнозам ведомства, стоимость на них снизится только к концу следующего года, если мировая экономика справится с последствиями пандемии.