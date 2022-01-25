Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 января 02:46
02:32
Политика
Решить проблемы со смартфоном Байдену помогает его дочь Эшли
02:30
Общество
Сотрудники образовательных сервисов Skillbox и GeekBrains массово покидают рабочие места
02:29
Происшествия
Аэропорт Южно-Сахалинска получил сообщение о минировании
02:20
Армия
Аналитик Абзалов объяснил усиление армии на юге России обострением на Украине
02:08
Политика
Байден обматерил журналиста Fox News на брифинге в Белом доме
02:00
Общество
Пианист Петр Айду: Во время экономических кризисов интерес к «взрывным» идеям возрастает
01:55
Политика
Германия сообщила об эвакуации дипломатов из Украины
01:50
Происшествия
Житель Гатчинского района Ленобласти погиб при пожаре в частном доме
01:33
Происшествия
Жертвами давки перед матчем Кубка Африки по футболу в Камеруне стали минимум семь человек
01:29
Происшествия
Спасатели будут искать погибшую во время Крещения жительницу Ленобласти шестой день подряд
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Госдеп: США ответят на предложения России по гарантиям безопасности на этой неделе

  /   Обновлено: 25 января 2022 01:08
Политика
Госдеп: США ответят на предложения России по гарантиям безопасности на этой неделе
archive.defense.gov  /  U.S. Department of Defense

Вашингтон, 25 января. Соединенные Штаты при подготовке ответа России по вопросу о гарантиях безопасности намерены учитывать мнение европейских партнеров. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Дипломат отметил, что настало время продвигаться в контактах с РФ по этой проблеме. Ожидается, что письменный ответ Москве будет отправлен до конца текущей недели.

«Мы поделились своими идеями с нашими европейскими союзниками. Мы получаем от них реакцию. Мы включаем их реакцию в письменный ответ. И когда мы будем готовы передать его, мы сделаем это. Мы ожидаем, что это случится на этой неделе», — сказал Прайс на брифинге для журналистов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала текущую ситуацию о состоянии переговоров по гарантиям безопасности. По ее словам, Москва дала все необходимые разъяснения и теперь ожидает ответа.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Госдеп: США ответят на предложения России по гарантиям безопасности на этой неделе
госдепартамент сша ответ россия и сша нед прайс гарантии безопасности
Комментировать