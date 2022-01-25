Госдеп: США ответят на предложения России по гарантиям безопасности на этой неделе

Вашингтон, 25 января. Соединенные Штаты при подготовке ответа России по вопросу о гарантиях безопасности намерены учитывать мнение европейских партнеров. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Дипломат отметил, что настало время продвигаться в контактах с РФ по этой проблеме. Ожидается, что письменный ответ Москве будет отправлен до конца текущей недели.

«Мы поделились своими идеями с нашими европейскими союзниками. Мы получаем от них реакцию. Мы включаем их реакцию в письменный ответ. И когда мы будем готовы передать его, мы сделаем это. Мы ожидаем, что это случится на этой неделе», — сказал Прайс на брифинге для журналистов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала текущую ситуацию о состоянии переговоров по гарантиям безопасности. По ее словам, Москва дала все необходимые разъяснения и теперь ожидает ответа.