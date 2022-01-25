Американский истребитель F-35 потерпел крушение в Южно-Китайском море

Вашингтон, 25 января. Истребитель-невидимка пятого поколения F-35 рухнул в акватории Южно-Китайского моря. Об этом сообщили представители американского Тихоокеанского флота.

Боевой самолет разбился при попытке совершить посадку на палубу авианосца USS Carl Vinson. Уточняется, что пилот истребителя выжил и находится в стабильном состоянии.

«Инцидент с F-35С Lightning II... произошел при посадке на палубе, когда "Карл Винсон" проводил плановые полеты в Южно-Китайском море 24 января 2022 года. Пилот благополучно катапультировался и был спасен военным вертолетом», — сообщили в ВМС США.

Ранее авторы американского журнала Military Watch (MW) сравнили боевые характеристики новейшего истребителя США F-35 и российского Су-30СМ. Обозреватели пришли к выводу, что воздушное судно РФ превосходит американский самолет.