Диетолог Соломатина объяснила последствия нехватки янтарной кислоты в организме

Москва, 25 января. Янтарная кислота применяется в медицине и косметологии, а добывается из пищи или БАДов. Что произойдет с организмом при дефиците этого вещества, рассказала диетолог Елена Соломатина.

Соединение представляет собой некий «аккумулятор», поставляющий энергию для большинства реакций в клетках. Если янтарной кислоты недостаточно, то все метаболические процессы начинают замедляться, пишет радио Sputnik.

«При дефиците янтарной кислоты все метаболические процессы замедляются, человек чувствует ухудшение здоровья, усталость, появляется лишний вес, начинают выпадать волосы и плохо растут ногти», — отметила диетолог.

Янтарная кислота благотворно влияет на работу мозга и сердца. С ее помощью организм защищен от вирусов. Соединение обладает антиоксидантными свойствами и не дает свободным радикалам разрушать клеточную мембрану.

Иногда постоянное чувство усталости может быть предвестником опасного заболевания. По словам иммунолога Владислава Жемчугова, если отмечается продолжительное снижение трудоспособности, стоит обратиться к врачу и пройти обследование.