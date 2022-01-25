Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 января 01:19
01:08
Политика
Госдеп: США ответят на предложения России по гарантиям безопасности на этой неделе
01:06
Происшествия
Американский истребитель F-35 потерпел крушение в Южно-Китайском море
01:04
Общество
Инфекционист Вознесенский призвал не считать омикрон-штамм «живой вакциной»
01:03
Общество
Диетолог Соломатина объяснила последствия нехватки янтарной кислоты в организме
01:01
Весь мир
Власти Мали потребовали вывода датского спецназа европейской группы «Такуба»
00:58
Спорт
Фанаты «Зенита» увидели нарушение российского законодательства в системе Fan ID
00:58
Весь мир
Максим Шугалей написал открытое письмо лидеру переворота в Буркина-Фасо
00:54
Политика
Украинский экономист Кущ: Киеву не хватит соломы для отказа от российского газа
00:47
Шоу-бизнес
Модель Анна Заворотнюк высказалась о дорогом лечении онкобольной матери
00:43
Спорт
Поздняков поддержал введение строгих антиковидных мер на ОИ в Пекине
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Диетолог Соломатина объяснила последствия нехватки янтарной кислоты в организме

Общество
Диетолог Соломатина объяснила последствия нехватки янтарной кислоты в организме
freepik.com  /  Designed by Freepik

Москва, 25 января. Янтарная кислота применяется в медицине и косметологии, а добывается из пищи или БАДов. Что произойдет с организмом при дефиците этого вещества, рассказала диетолог Елена Соломатина.

Соединение представляет собой некий «аккумулятор», поставляющий энергию для большинства реакций в клетках. Если янтарной кислоты недостаточно, то все метаболические процессы начинают замедляться, пишет радио Sputnik.

«При дефиците янтарной кислоты все метаболические процессы замедляются, человек чувствует ухудшение здоровья, усталость, появляется лишний вес, начинают выпадать волосы и плохо растут ногти», — отметила диетолог.

Янтарная кислота благотворно влияет на работу мозга и сердца. С ее помощью организм защищен от вирусов. Соединение обладает антиоксидантными свойствами и не дает свободным радикалам разрушать клеточную мембрану.

Иногда постоянное чувство усталости может быть предвестником опасного заболевания. По словам иммунолога Владислава Жемчугова, если отмечается продолжительное снижение трудоспособности, стоит обратиться к врачу и пройти обследование.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Диетолог Соломатина объяснила последствия нехватки янтарной кислоты в организме
здоровье усталость янтарная кислота
Комментировать