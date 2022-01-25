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Власти Мали потребовали вывода датского спецназа европейской группы «Такуба»

Весь мир
Власти Мали потребовали вывода датского спецназа европейской группы «Такуба»
Global Look Press  /  © Panoramic / ZUMAPRESS.com

Бамако, 25 января. Правительство переходного периода Мали требует немедленного вывода датского контингента оперативной группы «Такуба». Причиной послужило развертывание подразделения специального назначения без согласования официальных властей.

«Руководство страны с удивлением отметило размещение в республике европейских военнослужащих без уведомления и подписания дополнительного протокола, применяемого по отношению к партнерам в рамках работы указанной миссии», — значится в сообщении Министерства территориального администрирования.

Документ предусматривает заключение двустороннего соглашения между Мали и странами ЕС. Соответственно для сохранения дружественных отношений и плодотворного сотрудничества с Данией, правительство Бамако призвало Копенгаген немедленно вывести контингент королевства.

«Мы выражаем признательность всем партнерам, участвующим в борьбе с международным терроризмом, однако напоминаем им о необходимости получения предварительного согласия властей до любого развертывания», — сообщается в коммюнике, подписанном министром Абдулавом Майга.

Власти Мали потребовали вывода датского спецназа европейской группы «Такуба»
flickr.com / Mark Fischer

В то же время, национальная армия страны, после налаживания сотрудничества с Россией, начала самостоятельно решать проблему распространения радикалов. Так, 22 января бойцы FAMa ликвидировали трех боевиков в районе населенного пункта Тененку, находящегося около города Мопти.

Ранее стало известно, что правительственные войска устранили полевого командира Усмана «Бобала» Сидибе, одного из главарей группировки «Фронт освобождения Макины» (FLM). Последняя присягнула на верность запрещенной в РФ террористической организации «Аль-Каида»1.

Военные также успешно завершили операцию «Келетигю» в округе Нионо, зачистив две базы материально-технического снабжения, принадлежавшие радикалам. Аналитики ряда африканских СМИ уверены, что успехи FAMa связаны с укреплением сотрудничества с Москвой.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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