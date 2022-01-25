Фанаты «Зенита» увидели нарушение российского законодательства в системе Fan ID

Санкт-Петербург, 25 января. Организованные фанатские группировки российских футбольных клубов активно выступают против введения «паспорта болельщика» (Fan ID). Свою позицию по этому вопросу изложила активная часть болельщиков петербургского «Зенита» «Ландскрона».

Свое решение об отказе от оформления документа петербургские фанаты высказали еще в конце прошлого года. Однако сейчас главное фан-объединение клуба с берегов Невы опубликовало официальное сообщение, в котором указало на нюансы нововведения, не отвечающие требованиям российского законодательства и нарушающие права и свободы человека, пишет газета «Известия».

«По действующему сейчас законодательству болельщик может быть лишен права посещать матчи клуба, который он поддерживает, только на основании решения суда», — говорится в заявлении «Ландскроны».

Новый пункт в Законе о спорте п. 1 ч. 4 ст. 20.6 позволит чиновникам в обход конституционных прав граждан лишить их права посещать общественные мероприятия. При этом запрет может быть бессрочным, а основания для этого, как и для отказа в выдаче Fan ID, сформулированы таким образом, что применять их можно в произвольной форме.

Аналогичного решения придерживаются и фанаты московского «Спартака». Лидеры фанатских группировок красно-белых пришли к общему мнению в этом вопросе и заявили, что будут исключать из рядов движения нарушителей бойкота.