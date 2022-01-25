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Максим Шугалей написал открытое письмо лидеру переворота в Буркина-Фасо

Весь мир
Максим Шугалей написал открытое письмо лидеру переворота в Буркина-Фасо
Федеральное агентство новостей  / 

Москва, 25 января. Руководитель Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей обнародовал послание к лидеру переворота в Буркина-Фасо, полковнику Полю-Анри Сандаого Дамибе в личном Telegram-канале.

Федеральное агентство новостей приводит дословный текст открытого письма социолога:

«Уважаемый Поль-Анри Сандаого Дамиба.

Я сердечно поздравляю Вас! Вы совершили серьезнейший и правильный шаг: смелые, молодые и сильные всегда должны приходить на помощь своему народу. Это исторический момент. Это как раз то, что вы делаете.

Я прекрасно знаю, как важно бороться за свободу своей Родины, как важно бороться с терроризмом. Насаждаемые западными странами террористы, много лет издевались над вашей страной. Я вижу, как это происходит на примере народа ЦАР, который совсем недавно смог обрести подлинную независимость, исключительно благодаря решительным действиям.

Всегда готов прийти вам на помощь и оказать содействие в правом деле борьбы за мир, свободу и справедливость.

Социолог Максим Шугалей».

Ранее военнослужащие, организовавшие переворот в Буркина-Фасо, объявили об отставке президента и роспуске правительства в эфире национального телеканала.

Максим Шугалей написал открытое письмо лидеру переворота в Буркина-Фасо
Global Look Press / Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency

«Действия предприняты с единственной целью — позволить нашей стране объединить силы, чтобы бороться за территориальную целостность государства», — обратились они к народу.

Военный аналитик Борис Рожин назвал произошедшее следствием потребительского отношения бывших метрополий к странам Африки. По его прогнозу, государства Черного континента будут и дальше бороться с пагубным влиянием неоколониалистов.

 

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