Максим Шугалей написал открытое письмо лидеру переворота в Буркина-Фасо

Москва, 25 января. Руководитель Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей обнародовал послание к лидеру переворота в Буркина-Фасо, полковнику Полю-Анри Сандаого Дамибе в личном Telegram-канале.
Федеральное агентство новостей приводит дословный текст открытого письма социолога:
«Уважаемый Поль-Анри Сандаого Дамиба.
Я сердечно поздравляю Вас! Вы совершили серьезнейший и правильный шаг: смелые, молодые и сильные всегда должны приходить на помощь своему народу. Это исторический момент. Это как раз то, что вы делаете.
Я прекрасно знаю, как важно бороться за свободу своей Родины, как важно бороться с терроризмом. Насаждаемые западными странами террористы, много лет издевались над вашей страной. Я вижу, как это происходит на примере народа ЦАР, который совсем недавно смог обрести подлинную независимость, исключительно благодаря решительным действиям.
Всегда готов прийти вам на помощь и оказать содействие в правом деле борьбы за мир, свободу и справедливость.
Социолог Максим Шугалей».
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