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Украинский экономист Кущ: Киеву не хватит соломы для отказа от российского газа

Политика
Украинский экономист Кущ: Киеву не хватит соломы для отказа от российского газа
Федеральное агентство новостей

Киев, 25 января. Украинские власти сообщили о старте подготовки к переводу ТЭЦ и ТЭС на щепу, солому и переработанный мусор как альтернативу российскому газу. На этот счет экономист Алексей Кущ отметил, что Киеву может попросту не хватить столь экологичного топлива для своих нужд.

Эксперт уверен, что даже в случае достаточного объема соломы неминуемо встанет вопрос ее надежного хранения, с чем также могут возникнуть проблемы. Другой проблематичный момент непосредственный перевод ТЭЦ на другой вид топлива, отметил Кущ. По его словам, при подобном сценарии нынешние котлы придется снимать и возводить другие — твердотопливные.

«Большого рынка соломенной пеллеты у нас не существует. Для обеспечения постоянных и бесперебойных поставок аграрный бизнес должен стать вертикально интегрированным. Важен также прогноз по урожаю в перспективе пяти лет. В масштабах "Нафтогаза" (госкомпания Украины по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа. — Прим. ред.), очевидно, это работать не будет», — подчеркнул эксперт в беседе с «Известиями».

Найденную Украиной замену газу из России также иронично оценили и пользователи Сети. Многие с юмором называли идею компании «Нафтогаз тепло» «величайшим научным прорывом».

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газ кущ Украина и Россия
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