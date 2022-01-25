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Модель Анна Заворотнюк высказалась о дорогом лечении онкобольной матери

Шоу-бизнес
Модель Анна Заворотнюк высказалась о дорогом лечении онкобольной матери
Кадр из сериала «Каспий 24»

Москва, 25 января. Терапия тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк стоит больших денег. Многие семьи не могут позволить себе подобные траты, рассказала дочь артистки Анна.

Родственники звезды сериала «Моя прекрасная няня» продолжают молчать о состоянии актрисы. Вместе с этим они не скрывают, что Заворотнюк страдает тяжелым заболеванием. Сейчас семья актрисы вынуждена тратить огромные деньги на ее лечение.

Старшая наследница звезды зарабатывает с помощью своего Instagram-блога. Основным добытчиком в семье остается супруг актрисы, фигурист Петр Чернышев. Он регулярно участвует в ледовых шоу, чтобы покрыть расходы на лечение супруги.

Заворотнюк-младшая неоднократно говорила, что ей тяжело без поддержки матери. Однако девушка не теряет надежду и продолжает верить в лучшее. По словам модели, ее матери как минимум раз в неделю требуется специальная терапия. Она с сожалением понимает, что многие пациенты не располагают достаточными финансами на лечение и попросту умирают.

Впервые о проблемах со здоровьем Заворотнюк стало известно в 2019-м году. Согласно информации СМИ, у актрисы нашли глиобластому — агрессивную форму опухоли мозга.

Ранее Анна призналась, что мало общается с матерью. Однако с чем это связано — с самочувствием актрисы иди другими обстоятельствами — девушка не стала уточнять.

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