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Поздняков поддержал введение строгих антиковидных мер на ОИ в Пекине
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Поздняков поддержал введение строгих антиковидных мер на ОИ в Пекине

Спорт
Поздняков поддержал введение строгих антиковидных мер на ОИ в Пекине
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 25 января. Олимпийский комитет России поддерживает все действия организаторов предстоящих зимних Олимпийских игр в Пекине, связанных с заботой о здоровье людей. Об этом заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

Китай предпринял целый ряд дополнительных мер, которые будут ограничивать передвижения спортсменов и делегаций во время Игр. Условия проведения соревнований будут отличаться от тех, что были в Токио в 2021 году, передают «Известия».

«Сейчас мы видим, что трудности с коронавирусом, которые беспокоили нас в Токио, тускнеют. Новый омикрон-штамм очень заразный, липкий. Поэтому любые действия организационного комитета, связанные с заботой о здоровье спортсменов и членов делегации, нами только приветствуются. Какими бы строгими они не были», — заявил Поздняков.

Организаторы Олимпиады приняли решение усилить охрану и увеличить количество волонтеров, которые будут защищать спортсменов от внешнего мира. Насколько эти меры будут эффективны, покажет время.

Станислав Поздняков ранее заявил, что российские спортсмены на предстоящей Олимпиаде могут побороться за 30 медалей. Он отметил, что из-за COVID-19 существует большая погрешность такого прогноза.

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