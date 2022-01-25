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Счетная палата России объяснила недозагруженность рек отсрочкой строительства гидроузлов

Общество
Счетная палата России объяснила недозагруженность рек отсрочкой строительства гидроузлов
meb.com.ua  /  Морское Инженерное Бюро

Москва, 25 января. Дефицит нагрузки в российских речных путях вызван переносом строительства двух гидроузлов. Информация об этом указана в отчете Счетной палаты России.

В частности речь идет о возведении Багаевского и Нижегородского гидроузлов на реках Дон и Волга. Объекты должны были быть достроены в прошлом году, однако сроки сдвинули на 2024 год. Вследствие этого образовалась осадка сухогрузов, а также увеличилась длительность перевозок, передает РБК.

«В целом, из-за наличия "узких мест" длительность рейсов судов увеличилась от 20 до 45%, а их загрузка сократилась на 20–25% от нормы», — отметил глава отдела аналитики PortNews Виталий Чернов.

Ранее представители Счетной палаты обнародовали отчет об уровне безработицы во время пандемии COVID-19. По данным ведомства, количество нетрудоустроенных россиян могло быть вдвое выше, если бы не принятые правительством меры поддержки населения.

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счетная палата реки гидроузлы
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