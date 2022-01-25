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Президент ОКР Поздняков высказался об отсутствии Овечкина и других звезд НХЛ на Олимпиаде

Спорт
Президент ОКР Поздняков высказался об отсутствии Овечкина и других звезд НХЛ на Олимпиаде
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 25 января. Атлетам, которые могли отобраться на Олимпиаду в Пекине и не смогли этого сделать в силу спортивных причин, остается только посочувствовать. Такое заявление сделал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, отметив, что его особенно огорчает отсутствие на ОИ хоккеиста Александра Овечкина.

Недавно Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила, что отказывается отпускать своих игроков на зимнюю Олимпиаду ввиду напряженной коронавирусной ситуации. На фоне этого соревнования пропустят российские звезды заокеанской организации, в числе которых капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, форвард «Тампы» Никита Кучеров, нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин и другие.

В связи с этим глава ОКР отметил, что ему очень жаль, что первоклассных игроков НХЛ лишили возможности представлять цвета национальной команды на Играх.

«За НХЛовцев мне лично обидно. Особенно за Александра Овечкина — человека, который всегда с большим энтузиазмом принимал приглашения сыграть за сборную и был готов биться за нее. А сейчас его, как и всех остальных звезд хоккея, выступающих за океаном, такой возможности лишили», — сказал Поздняков в интервью газете «Известия».

На данный момент Овечкин является лучшим снайпером сезона в НХЛ. На счету российского форварда 29 голов в 42 играх.

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Все новости / Спорт / Президент ОКР Поздняков высказался об отсутствии Овечкина и других звезд НХЛ на Олимпиаде
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