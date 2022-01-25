МЧС подключилось к поискам провалившегося под лед мальчика в Ленобласти

Новосаратовка, 25 января. Семилетний мальчик провалился под лед Невы рядом с деревней Новосаратовка в Свердловском городском поселении Всеволожского района Ленинградской области.

В региональном отделении МЧС сообщили, чтобы была сформирована рабочая группа для проведения поисково-спасательной операции. На месте происшествия работают 37 спасателей и 13 единиц спецтехники. Информация об инциденте передана в местную прокуратуру, которая организовала служебную проверку.

Несчастный случай произошел примерно в полдень 24 января, однако ребенка до сих не нашли. О случившемся сообщила сестра ребенка. Первоначальный осмотр не дал результатов.

Недавно в Астрахани чуть не утонул человек. Мужчина решил порыбачить на реке Кутум, однако не убедился в прочности поверхности льда и ушел под воду. Спасатели оказали ему первую помощь и передали медикам.