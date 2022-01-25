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Захарова развеяла миф французского издания Le Figaro о «неулыбающемся» Лаврове

Политика
Захарова развеяла миф французского издания Le Figaro о «неулыбающемся» Лаврове
flickr.com  /  МИД России

Москва, 25 января. Французская газета Le Figaro сделала невозможное и придумала самый смешной фейк о России и ее министре иностранных дел Сергее Лаврове. Об этом в соцсетях заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отреагировала на статью издания, в которой Лавров называется «бескомпромиссным дипломатом» с лицом «без всякого намека на улыбку». Захарову возмутили такие слова и она решила наглядно опровергнуть их.

«Такого смешного фейка о нас западные СМИ еще не выдавали. Это невозможно придумать. Но у Le Figaro получилось», — написала дипломат.

Мария Захарова обнародовала ролик с фотографиями, на которых Сергей Лавров улыбается или смеется. В конце видео появилась запись, на которой министр машет кому-то рукой и шутливо шлет воздушный поцелуй.

Сергей Лавров недавно начал встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном с саркастической шутки. Он подколол Госдепартамент, сотрудники которого могли быть очень заняты, раз допустили появление материалов о так называемой дезинформации со стороны России.

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лавров захарова улыбка
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