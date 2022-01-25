Секретарь СНБО Данилов попросил перестать нагнетать обстановку вокруг ситуации на Украине

Киев, 25 января. Напряженная ситуация с безопасностью Украины вызывает интерес у журналистов, которые своими публикациями продолжают накалять обстановку. С таким заявлением выступил секретарь совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов.

На деле поводы для паники сегодня отсутствуют. По его словам, текущая ситуация властям понятна, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) хорошо подготовлены и могут в случае необходимости «дать отпор» неприятелю.

«В последние время происходит очень много информационных событий в нашей стране, очень много парамилитарной беллетристики в СМИ. Я бы хотел обратиться к вам, друзья, коллеги: немного сбавьте тот накал, который существует», — заявил Данилов на заседании СНБО.

На эти слова отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат отметила, что украинские власти сами виноваты в этом, так как на протяжении последних семи лет упорно развивали антироссийскую пропаганду.