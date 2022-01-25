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ОНФ: привлечение пенсионных накоплений поддержит спрос на рынке недвижимости

  /   Обновлено: 25 января 2022 00:20
Экономика
ОНФ: привлечение пенсионных накоплений поддержит спрос на рынке недвижимости
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 25 января. Пенсионные накопления россиян предложили использовать для покупки жилья. Как эта инициатива скажется на ипотеке, рассказал эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

Риелторы предложили выдавать средства на срок до 20 лет или до пенсии. Деньги необходимо возвращать по низкой ставке. Интеграцию пенсионных накоплений предлагают разрешить родственникам и супругам, пишут «Известия».

«Долгое время ипотека остается единственным финансовым инструментом для улучшения жилищных условий граждан. Привлечение пенсионных накоплений может стать источником поддержания спроса на рынке недвижимости, снизить нагрузку на бюджетную систему страны. Так повысится и доступность жилья», — отметил эксперт Склянчук.

Предложение может оказаться успешным при создании прозрачных и защищенных условий использования накоплений. Подобные методы уже действуют в США, Великобритании, Швейцарии.

Ранее ВЭБ.РФ раскрыл, куда уходят пенсионные накопления граждан. Средства порядка 38 миллионов россиян инвестированы в разные сферы жизни. Значительную их часть вложили в транспортную отрасль.

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ипотека жилье пенсионные накопления
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