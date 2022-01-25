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Китайские аналитики Sohu сравнили боевые потенциалы российской и американской армий

Армия
Китайские аналитики Sohu сравнили боевые потенциалы российской и американской армий
Федеральное агентство новостей

Пекин, 25 января. Западные эксперты в последнее время прогнозируют, кто победит в возможном противостоянии США и России. Аналитики китайского издания Sohu уверены, что мир ждет неожиданный исход.

Военные специалисты полагают, что Вашингтон имеет больше шансов на победу благодаря количественному превосходству боевой техники. США тратят на оборону гораздо больше средств, чем может себе позволить Россия. Авторы материала уверены, что сравнение по подобным характеристикам не отражает всей картины, передает «ПолитРоссия».

«Размер и качество Вооруженных сил США значительны, но и их задачи масштабны. Из-за глобального развертывания и постоянного вмешательства в дела других стран Соединенные Штаты Америки вынуждены держать войска в Восточной Европе, на Ближнем Востоке и других регионах», — отметили аналитики.

Россия в отличие от своего американского конкурента сосредоточилась на защите собственного государства. Москва не отстает от прогресса в сфере разработки баллистических ракет и средств противовоздушной обороны.

«Россия также имеет более высокий уровень механизации пехоты, чем Соединенные Штаты Америки. Технический уровень ее боевых машин значительно выше американских конкурентов», — констатировали авторы материала.

Авторы Sohu ранее заявили, что США никогда не смирятся с существованием других сильных держав. Они не намерены делить с кем-то «блага планеты».

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