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Тренер «Интера» Симоне Индзаги заболел COVID-19 перед матчем с «Миланом»

Спорт
Тренер «Интера» Симоне Индзаги заболел COVID-19 перед матчем с «Миланом»
LaPresse via ZUMA Press  /  Spada

Милан, 25 января. Главный тренер итальянского «Интера» Симоне Индзаги получил положительный результат теста на коронавирус, сообщили представители футбольной команды. Вскоре у черно-синих пройдет матч против «Милана», который наставник рискует пропустить.

«Интер» находится на первой строчке турнирной таблицы Серии А, имея в активе 53 очка за 22 прошедших матча. В следующей турнирной встрече команда Индзаги сыграет против «Милана» 6 февраля.

«"Интер" подтверждает, что тест на коронавирус Симоне Индзаги дал положительный результат. Тренер теперь будет следовать медицинским протоколам», — сообщили в пресс-службе команды.

Неделей ранее «Интер» провел гостевой матч против «Аталанты», в составе которой также был российский полузащитник Алексей Миранчук. Хозяева поля сыграли вничью против гостей из Милана (0:0), тем самым оборвав победную серию «Милана» в матчах с командой из Бергамо, длившуюся почти год.

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футбол интер коронавирус индзаги
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