Утонувшую в купели под Петербургом мать двоих детей не могут найти уже пять дней

Санкт-Петербург, 24 января. Мать двоих детей утонула в необорудованной купели в реке Оредеж (Ленинградская область) во время купаний в крещенскую ночь. Тело женщины до сих пор не удалось найти – поиски проходят уже пять дней.

Тело жительницы Ленобласти продолжили искать с понедельника, 24 января. В поисках принимают участие спасатели ВОСВОД и волонтеры из московского отряда «ДобротворецЪ». Сотрудники спасательных служб планируют продолжить поисковые работы с помощью телеуправляемого подводного аппарата Rovbuilder.

«По опыту — в таких случаях утонувшие люди небыстро находятся. В данной ситуации стоит учесть, сколько времени уже прошло, но мы все равно не теряем надежду», — заявил глава аварийно-спасательной службы ВОСВОД Александр Зуев в беседе с ФАН.

Трагедия произошла вечером 19 января в поселке Выра под Санкт-Петербургом. На глазах своих детей и родственников 40-летняя женщина окунулась в необорудованную купель, после чего не смогла вынырнуть наружу. Еще тогда спасатели отмечали, что вероятность найти утопленницу крайне мала.