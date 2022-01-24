Петр Порошенко покинул здание ГБР спустя семь минут после прибытия

Киев, 24 января. Бывший глава Украины Петр Порошенко прибыл в Государственное бюро расследований на допрос. Спустя семь минут он вышел из здания, не дожидаясь следователя, рассказали в ведомстве.

Подозреваемого в госизмене Порошенко вызвали на допрос в ГБР 24 января. По информации ведомства, бывший глава Украины прибыл с адвокатами в здание с опозданием в 16:07. В 16:11 по местному времени его зарегистрировали в «Журнале посетителей».

«В 16.14 народный депутат покинул помещение, не дождавшись следователя. Таким образом, подозреваемый Порошенко П.А. и его адвокаты прибыли с опозданием и находились в помещении ГБР около 7 минут. Они покинули бюро, достоверно зная, что следователь ждет их и готов к встрече», — говорится в соощении ведоства.

Следователь связался с адвокатом Порошенко. Игорь Головань не рассказал о причинах скорого ухода ГБР. Эти факты могут расценить как ненадлежащее исполнение возложенных на подозреваемого обязанностей.

Ранее адвокат экс-президента заявил о намерении Петра Порошенко отказаться сотрудничать со следствием. Политик не захочет участвовать в перекрестном допросе, на котором будет присутствовать Виктор Медведчук.