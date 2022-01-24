Зеленский: Украине хватит газа для спокойного завершения отопительного сезона

Киев, 24 января. Сезон отопления на Украине пройдет «спокойно» и предпосылок для паники нет. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

Национальный лидер уверен, что Украина сможет спокойно пережить сезон отопления, так как, по его словам, в стране достаточно угля и газа для зимы. Об этом он рассказал в своем видеообращении к гражданам по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в понедельник.

«Мы можем констатировать, что спокойно пройдем весь этот отопительный сезон. Предпосылок, чтобы утверждать это достаточно. Газа в подземных хранилищах достаточно, запасов угля достаточно, на электростанциях и в портах они превысили уже 1 млн тонн. Ежедневно благодаря ритмичным поставкам по железной дороге и морем они (запасы – Прим. ФАН) растут. Поводов для оптимизма достаточно», — заявил Зеленский.

Ранее управление словацкого газотранспортного оператора Eustream сообщило, что прокачка газа через территорию Украины с начала текущего года упала втрое. К 10 января через трубы прогнали 27 131 315 куб. м., при пропускной способности в 184 млн кубометров газа.