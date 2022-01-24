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США привели войска в Европе в состояние повышенной готовности из-за обострения на Украине

Политика
США привели войска в Европе в состояние повышенной готовности из-за обострения на Украине
nara.getarchive.net  /  U.S. National Archives

Вашингтон, 24 января. Вооруженный контингент Соединенных Штатов в Европе приведет в состояние повышенной боевой готовности из-за напряженной ситуации на Украине. Об этом сообщили представители Пентагона.

Сообщается, что порядка 8,5 тысячи солдат США в странах Европы приведены в боевую готовность и повышенную мобильность. Такие меры предприняты для возможного усиления союзников по НАТО в регионе. Известно, что военное министерство США не намерено увеличивать численность контингента в странах Евросоюза на данный момент.

Недавно государственный секретарь США Энтони Блинкен провел двустороннюю встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В ходе саммита стороны обсудили вопросы гарантий безопасности стран. Переговоры американского и российского дипломата продлились полтора часа в закрытом от прессы формате.

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