Макрон намерен позвонить Путину для обсуждения обстановки на Украине

Париж, 24 января. Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшие дни хочет провести телефонный диалог со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Лидеры будут обсуждать обострение ситуации на Украине, сообщили на французском телевидении со ссылкой Елисейский дворец.

О желании провести диалог с российским лидером Макрон заявлял еще в начале января на пресс-конференции в Париже. Сейчас глава Франции намерен предложить Путину «путь деэскалации» на украинской территории, сообщили журналисты. Во время недавнего общения с прессой Эммануэль Макрон также положительно отозвался о контактах, которые Москва и Вашингтон поддерживают по вопросам Украины.

Париж сожалеет, что Европейский союз не вступил в диалог с Россией, о чем лидер Пятой республики заявлял на днях. По словам Макрона, он вместе с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель и ранее призывал партнеров начать устанавливать контакты с Москвой, однако остался неуслышанным.