Кадыров решительно осудил обстрел ОАЭ и Саудовской Аравии хуситами

Грозный, 24 января. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал мусульман объединиться вокруг Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Саудовской Аравии в борьбе с международным терроризмом.

Таким образом чеченский лидер прокомментировал обстрел территории ОАЭ и Саудовской Аравии хуситами минувшей ночью. Во время атаки применялись баллистические ракеты и беспилотники.

«Мы решительно осуждаем действия хуситов, которые выбрали в качестве своей цели одно из самых мирных и благополучных государств Ближнего Востока — ОАЭ», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он призвал хуситов взять пример у своих соседей, чтобы научиться бороться за благополучие своего народа.

«Мусульманский мир должен сплотиться вокруг ОАЭ и КСА в борьбе с международным терроризмом, нацелиться на мирное и цивилизованное развитие. Хуситам стоило бы поучиться у своих соседей, как нужно бороться за благополучие собственного народа, а не прибегать к средневековым методам войны, которые приносят больше вреда, чем пользы», — заключил глава Чечни.

Накануне системы ПВО ОАЭ перехватили и уничтожили две баллистические ракеты, направленные в сторону Абу-Даби. Минобороны страны заявило, что готово продолжать «противодействовать любым угрозам».