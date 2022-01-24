Пушков: США создают на Украине предвоенную обстановку для давления на Россию

Москва, 24 января. США намеренно нагнетают обстановку, создавая ощущение кануна войны. На это указал сенатор Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя ситуацию с эвакуацией американских послов с Украины.

По словам российского политика, таким образом Вашингтон создает обстановку, в которой будет угрожать Москве санкциями и «накачивать» Киев вооружением. Чтобы добавить градус напряженности, объявлена эвакуация дипломатической миссии, однако европейские страны не торопятся следовать примеру заокеанских партнеров.

«Почему? Зачем? Какие основания? Они есть, но совсем другого порядка: нужно создать ощущение ситуации самого кануна войны, чтобы давить на Россию, угрожать ей санкциями и гнать туда сотни тонн вооружений. Ради такой игры готовы вид сделать, что вот-вот будут срочно вывозить дипломатов. Но почему-то весь этот театр с европейцами, судя по всему, не согласовали», – написал политик в своем Telegram-канале.

Ситуацию с эвакуацией американских дипломатов негативно восприняла аудитория французского журнала Le Figaro. По их мнению, таким образом Вашингтон искусственно нагнетает обстановку.