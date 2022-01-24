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Пушков: США создают на Украине предвоенную обстановку для давления на Россию

Политика
Пушков: США создают на Украине предвоенную обстановку для давления на Россию
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 24 января. США намеренно нагнетают обстановку, создавая ощущение кануна войны. На это указал сенатор Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя ситуацию с эвакуацией американских послов с Украины.

По словам российского политика, таким образом Вашингтон создает обстановку, в которой будет угрожать Москве санкциями и «накачивать» Киев вооружением. Чтобы добавить градус напряженности, объявлена эвакуация дипломатической миссии, однако европейские страны не торопятся следовать примеру заокеанских партнеров.

«Почему? Зачем? Какие основания? Они есть, но совсем другого порядка: нужно создать ощущение ситуации самого кануна войны, чтобы давить на Россию, угрожать ей санкциями и гнать туда сотни тонн вооружений. Ради такой игры готовы вид сделать, что вот-вот будут срочно вывозить дипломатов. Но почему-то весь этот театр с европейцами, судя по всему, не согласовали», – написал политик в своем Telegram-канале.

Ситуацию с эвакуацией американских дипломатов негативно восприняла аудитория французского журнала Le Figaro. По их мнению, таким образом Вашингтон искусственно нагнетает обстановку.

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пушков вашингтон ситуация на украине эвакуация дипломатов
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