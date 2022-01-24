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Порошенко намерен объединиться с Зеленским ради «спасения Украины»

  /   Обновлено: 24 января 2022 22:25
Политика
Порошенко намерен объединиться с Зеленским ради «спасения Украины»
Федеральное агентство новостей

Киев, 24 января. Бывший президент Украины Петр Порошенко хочет прекратить войну с нынешним главой государства Владимиром Зеленским. Соответствующее заявление он сделал в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» на YouTube.

По мнению Порошенко, Украина сейчас нуждается в консолидации действий политической элиты ради «спасения страны». Для этого экс-президент предложил провести внеочередные заседания Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) и Верховной Рады.

«Мы все должны объединиться перед угрозой, реальной угрозой, поскольку недооценка угрозы — это также преступление. И я никого не хочу пугать для того, чтобы спасти Украину, поскольку Украина может дать отпор тогда, когда она сильная, а сильная она тогда, когда объединенная»,— сказал Петр Порошенко.

Однако накануне Порошенко обвинил Зеленского в политически мотивированном преследовании. Комментируя решение суда по делу о госизмене, он заявил, что украинский лидер лично заблокировал ему выезд из страны.

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