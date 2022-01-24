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Пользователи соцсетей восхитились преданностью мужа утонувшей в проруби женщины

Происшествия
Пользователи соцсетей восхитились преданностью мужа утонувшей в проруби женщины
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Москва, 24 января. Новость о трагической гибели петербурженки во время крещенских купаний уже несколько дней обсуждается в СМИ и соцсетях. Пользователи интернета делятся своими эмоциями после просмотра страшного видео, на котором запечатлены последние секунды жизни женщины.

Ролик за считанные часы облетел информационное пространство и шокировал всю Россию. Жительница Северной столицы утонула на глазах у мужа, детей и друзей. Ее затянуло под лед течением, откуда выбраться она уже не смогла.

«Трагедия ужасная, бедный ребенок, увидев все это», — написал пользователь Сети.

«Проснулась в два часа ночи, а в глазах это видео. Больше заснуть не смогла», — признался один из комментаторов.

Пользователи соцсетей восхитились преданностью мужа утонувшей в проруби женщины
Пресс-служба ВОСВОД России /

Некоторые люди восхищаются преданностью и стойкостью мужа погибшей женщины. Он первым бросился в прорубь, когда стало ясно, что с его супругой что-то произошло. Мужчина уже несколько дней вместе со спасателями пытается найти тело возлюбленной.

«Ее муж сейчас очень много делает. И помогает спасателям, кормит добровольцев. Все бы таких мужей», — написала подписчица.

Читателей британского издания Daily Mail ранее шокировала новость о гибели петербурженки в Ленобласти. Особое внимание авторы материала уделили тому, что трагедия произошла на глазах детей.

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