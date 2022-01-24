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Киевский политолог Грановский: Украину ждет страшное унижение от Запада
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Киевский политолог Грановский: Украину ждет страшное унижение от Запада

Политика
Киевский политолог Грановский: Украину ждет страшное унижение от Запада
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 24 января. Запад продолжает тешить Украину бессмысленными обещаниями принять страну в НАТО. Об этом рассказал киевский политолог Владимир Грановский.

Политолог уверен, что Украина никогда не получит членство НАТО. А все заявления об «эскалации ситуации» нужны лишь для того, чтобы Киев смог списать на нее все свои оплошности и преступления, добавил Грановский.

«Это самое страшное, что мы вдруг через 30 лет увидим реальность, увидим мир, какой он есть, мир, который мы строили, его не существовало, и это катастрофа», — отметил эксперт в эфире телеканала «Наш».

В последние несколько месяцев западные СМИ и чиновники начали распространять сообщения о якобы «агрессивных намерениях России». В Москве неоднократно опровергали эти обвинения, отмечая, что подобные заявления об «агрессии» используются в качестве предлога для наращивания военных сил НАТО в приграничных регионах.

В НАТО ранее заявили о планах расширить численность своего военного контингента на территории Восточной Европы. Руководство военного блока объясняет это решение якобы ростом напряженности вокруг Украины.

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