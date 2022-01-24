Военные распустили правительство и объявили об отставке президента в Буркина-Фасо

Уагадугу, 24 января. Группа военнослужащих, устроившая переворот в Буркина-Фасо, объявила об отставке президента и роспуске правительства. Об этом офицеры сообщили в эфире национального телевидения.

«Патриотическое движение защиты и восстановления приняло решение 24 января 2022 года положить конец власти Рока Марка Кристиана Каборе. Действия предприняты с единственной целью — позволить нашей стране объединить силы, чтобы бороться за территориальную целостность государства», — заявили они в первом обращении к народу.

Кроме того, военные сообщили о приостановке действия Конституции Буркина-Фасо, временном закрытии воздушных и наземных границ, а также о роспуске Национального собрания.

По словам лидера переворота, полковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, глава государства не способен решить проблемы населения, поэтому отстраняется от власти. Он добавил, что на территории страны вводится комендантский час с 21:00 до 05:00.

Ранее военный аналитик Борис Рожин сообщил, что переворот в Буркина-Фасо — результат стремления жителей Черного континента избавиться от влияния современных колониалистов.