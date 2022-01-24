Зеленский: Киев предпринимает необходимые меры для деэскалации обстановки в Донбассе

Киев, 24 января. Украина работает над ситуацией в Донбассе. Предпринимается необходимый комплекс мер для снижения градуса напряженности в регионе, заявил президент страны Владимир Зеленский.

Свою речь глава государства произнес во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). По его словам, Киев выступает за мирное урегулирование ситуации на юго-востоке страны.

«Мы работаем ради полной деэскалации ситуации и движения путем мирного урегулирования. Знаем обо всем, готовы ко всему, верим в лучшее и делаем все, что нужно, вместе с нашими партнерами, нашими дипломатами и нашими военными», — сказал Зеленский, чье обращение опубликовано на телеканале «Рада».

С одним из партнеров украинский лидер пообщался 24 января. Зеленский в ходе телефонного разговора с главой Европейского совета Шарлем Мишелем призвал к координации международных политико-дипломатических усилий с целью деэскалации ситуации вокруг Украины.