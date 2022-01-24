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Оппозиционные партии Кот-д'Ивуара осудили ЭКОВАС за санкции против Мали

Весь мир
Оппозиционные партии Кот-д'Ивуара осудили ЭКОВАС за санкции против Мали
http://reports.travel.ru/  / 

Ямусукро, 24 января. Четыре оппозиционные партии Кот-д'Ивуара (PIT, USD, PCRCI и RPCI) осудили чиновников Экономического сообщества стран Западной Африки за введение санкций в отношении Мали. Политики составили декларацию, которую опубликовало издание Linfodrome.

«В заключительном коммюнике международного сообщества говорится о закрытии сухопутных и воздушных границ, отзыве всех послов государств — членов ЭКОВАС, торговом и финансовом эмбарго в отношении Бамако, замораживании активов страны, приостановке финансовых операций.

Наши партии с ужасом смотрят на происходящее и заявляют о незаконности подобных ограничительных мер. Решение, мягко говоря, анахроничное, но самое главное — очень серьезное по политическим, экономическим, социальным и геополитическим последствиям», — значится в документе.

Представители политических объединений Кот-д'Ивуара критикуют ЭКОВАС и Францию за нарушение международных соглашений, а также неадекватные действия, направленные на уничтожение жителей Мали.

«А ведь власти в Бамако, наоборот, ведут борьбу за выстраивание новой государственной системы в республике, независимой от иностранных партнеров и колонизаторов. Другими словами, страна пытается обрести истинный суверенитет и улучшить условия жизни собственного населения.

Но ЭКОВАС, вместо оказания помощи в стремлении нации выстроить независимость, вводит давление за якобы недемократический перенос переходного периода, что просто недопустимо», — заявили политики.

Оппозиционные партии Кот-д'Ивуара осудили ЭКОВАС за санкции против Мали
Global Look Press / © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

Тем не менее представители PIT, USD, PCRCI и RPCI подчеркнули, что население Мали «чувствует подводные камни и выступает с полной поддержкой нового курса государства». По этой причине президент Ассими Гоита и его окружение имеют отличные рейтинги.

«Вот почему наши партии осуждают поведение ЭКОВАС и глав государств, поддержавших это решение. Выражают полное возмущение молчанием Африканского союза, поздравляют народ и лидеров Гвинеи за проявленное ими мужество и высокое чувство ответственности, отказавшись от применения принятых санкций.

Мы также выражаем глубокую признательность переходным властям и доблестному братскому народу за мужество и приверженность свободе. Призываем всех демократов и патриотов Африки, ее диаспоры, а также все дружественные страны проявить солидарность с народом и лидерами Мали», — говорится в документе.

Ранее с поддержкой Бамако выступили жители Российской Федерации. Они провели митинг солидарности в Санкт-Петербурге.

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