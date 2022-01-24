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Захарова: Киев пожинает плоды информационной пропаганды

  /   Обновлено: 24 января 2022 21:36
Политика
Захарова: Киев пожинает плоды информационной пропаганды
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Москва, 24 января. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на высказывание секретаря совета безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова о просьбе СМИ снизить напряженность вокруг ситуации в стране.

По словам украинского чиновника, журналистам не стоить сеять панику и нужно подавать только достоверную информацию. Захарова в ответ на это заявила, что Киев сам виноват в сложившейся ситуации.

«Все же логично. Несколько лет рассказывать про "российские танки на Украине", ввести термин "страна-агрессор", переписать под это все законы, каждый день требовать санкций и денег на защиту, а потом попросить СМИ "не сеять панику"», — написала российский дипломат в Telegram-канале.

Сеять уже давным-давно нечего, так как паника стала неотъемлемой частью киевского режима. Теперь же он пожинает плоды своих действий, добавила Захарова.

Недавно вице-премьер Канады Христя Фриланд заявила о «проваленной работе с российской машиной пропаганды». Захарова назвала эти слова «антироссийским угаром».

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