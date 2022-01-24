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Российский посол Антонов назвал «несусветной ложью» слухи об эвакуации дипломатов из США

  /   Обновлено: 24 января 2022 21:28
Политика
Российский посол Антонов назвал «несусветной ложью» слухи об эвакуации дипломатов из США
wikipedia.org  /  U.S. Mission Geneva

Вашингтон, 24 января. Информация о том, что в США началась эвакуация российских дипломатов не соответствует действительности. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Появившаяся в соцсетях информация об отъезде российской дипмиссии из-за ситуации вокруг Украины — просто «несусветная ложь», подчеркнул Антонов. Таким образом посол ответил на вопрос журналиста CNN.

«Это несусветная ложь. Все мы в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне работаем в штатном режиме. Никаких указаний из Москвы, а также предписаний госдепартамента посольство не получало. Мы продолжаем выполнять наши дипломатические функции», — заявление Антонова опубликовали на странице посольства в Facebook.

При этом ранее в The New York Times появилась статья, в которой утверждалось, что дипломаты РФ готовятся и к эвакуации с Украины. Информация также оказалась недостоверной. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российское посольство работает в штатном режиме.

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