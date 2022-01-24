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Политолог Рар указал на ключевую роль AUKUS в схватке за мировое господство
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Политолог Рар указал на ключевую роль AUKUS в схватке за мировое господство

  /   Обновлено: 24 января 2022 21:23
Политика
Политолог Рар указал на ключевую роль AUKUS в схватке за мировое господство
Федеральное агентство новостей

Москва, 24 января. Между США и Россией назревает финальная схватка за мировое лидерство, и ключевую роль в этой борьбе может сыграть недавно созданный военный союз AUKUS. Такое мнение высказал известный немецкий политолог Александр Рар.

Эксперт подчеркивает, что РФ вполне обоснованно добивается отказа НАТО от дальнейшего расширения, особенно на территорию Украины и других стран постсоветского пространства. Как считает Рар, Германия и другие страны Западной Европы готовы согласиться с доводами Москвы и пойти ей навстречу.

«Путин предлагает откорректировать европейскую систему безопасности, с учетом законных российских интересов. Континентальная Европа якобы готова с этим согласиться. Германия и Франция придерживаются своего прежнего вето на расширение НАТО на пост-советское пространство. Никакого оружия они украинцам поставлять не будут», — рассказал политолог в своем Telegram-канале.

В то же время, по словам аналитика, англосаксы не намерены отступать и хотят использовать сложившуюся ситуацию, чтобы «поставить на место» Россию и лишить ее возможности завоевать мировое лидерство. Ключевую роль в этом может сыграть недавно созданный союз AUKUS, в который входят США, Великобритания и Австралия.

Политолог Рар указал на ключевую роль AUKUS в схватке за мировое господство
Prt Scr youtube.com / Guardian News

Именно эти страны не только активно нагнетают ситуацию вокруг Украины, но и снабжают Незалежную оружием, накаляя обстановку еще больше. Кроме того, именно члены AUKUS добиваются отключения России от системы SWIFT. В итоге такой шаг может ударить и по европейской экономике, но Австралию и США, а также покинувшую ЕС Британию это, разумеется, не пугает.

«Англосаксы не хотят терять контроль над Европой и пытаются подмять под себя и НАТО, и Берлин, и Париж. Англичане поощряют Украину к войне с Россией. AUKUS попытается довести ситуацию до отключения России от мировой финансовой системы SWIFT», — подчеркнул политолог Александр Рар.

Журналист-международник, политический аналитик Максим Юсин ранее объяснил, какой серьезной ошибки в переговорах с Россией смог избежать президент США Джо Байден.

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