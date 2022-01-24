Мухин и Шперов: Следующая в очереди на народные волнения — Молдавия

Эвакуация граждан США и Великобритании из Киева, вероятно, является частью спектакля информационной кампании Запада, который должен убедить мир в «российской агрессии». Вполне возможно, что спецслужбы Вашингтона и Лондона устроят «под шумок» антироссийскую провокацию, необязательно на Украине. Новой горячей точкой может стать Молдавия. Такое предположение в беседе с ФАН высказали российский политик Павел Шперов и политолог Алексей Мухин.

Ранее издание The New York Times сообщило, что США приказывают членам семей сотрудников посольства покинуть Украину в связи с «ожидаемым вторжением России». Госдепартамент распорядился об отъезде американцев из посольства в Киеве. Телеканал BBC уведомил, что часть британских дипломатов должна покинуть Украину. Их эвакуацию начали английские власти.

Представители МИД ФРГ, также, заявили, что родные и близкие германских дипломатов на Украине, желающие покинуть страну, могут это сделать за счет ведомства.

Директор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что за демонстративным отзывом сотрудников дипломатических ведомств США и Великобритании с территории Украины стоит желание со стороны правящих политических группировок в этих странах усилить международную напряженность и убедить мировое сообщество в том, что якобы агрессия России, действительно, вот-вот начнется.

«Конечная цель подобных демаршей — в процессе антироссийской пропагандистской кампании максимально насытить Украину военной инфраструктурой, а затем закрепить все это в соглашении. Этому придадут формат «ответа» на российские требования договоренности о безопасности. В процессе информационного шума, поднятого Западом, под боком у России пытаются создать базы Альянса. Это именно то, что наше правительство ясно обозначило перед представителями США как неприемлемые для нашей страны условия. Ни логики, ни справедливости в предложениях и действиях американских партнеров мы сегодня не видим: они «продавливают» то, что им нужно, и остановятся только в том случае, если смогут разрушить наше государство», — пояснил эксперт.

Аналитик добавил, что «эвакуация» семей дипломатов Лондоном и Вашингтоном из Киева просто должна «повысить градус», и подчеркнуть «серьезность намерений» стран Североатлантического альянса во главе с США, которые рассматривают территорию Украины как свою площадку, и собираются использовать ее для размещения ракет, направленных против России. Политолог предположил, что спецслужбы Запада продолжат создавать очаги напряженности по периметру России, и следующая эскалация насилия, вероятно, произойдет в Молдавии. Мухин обратил внимание, что Америка действует, исходя исключительно из собственной выгоды, и с легкостью принесет в жертву собственным интересам народы Украины, Молдавии, а также любых других стран, которые пытается «натравить» на Россию.

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

Общественный и политический деятель Павел Шперов задался вопросом, на кого рассчитана подобная дезинформация, распространяемая Вашингтоном и Брюсселем. Он подчеркнул, что кредит доверия к западным средствам массовой информации почти исчерпан даже в отношении европейских и американских читателей: ложь рано или поздно вылезает наружу.

«Со временем самые доверчивые жители Европы поймут, что Россия ни на кого нападать не хочет. Печально, но вполне вероятно, что «акт агрессии» при этом может произойти. Его способны инсценировать британские или американские спецслужбы, чтобы очернить Москву. НАТО унаследовали принципы ведения информационной войны и международных отношений у фашистской Германии. Восемьдесят лет назад «цивилизованная Европа» точно так же объединилась против нашей страны. Хочется верить, что здравомыслие у стратегов Вашингтона и Брюсселя победит, ведь если у них получится разжечь настоящий военный конфликт, всем станет не до экономических санкций. Европа, да и весь земной шар могут оказаться уничтожены», — высказал свое мнение эксперт.

Собеседник ФАН выразил сомнение, что кто-то в Евросоюзе, а также на Украине, действительно, готов воевать за интересы США. По мнению аналитика, Вашингтон вполне способен попытаться разжечь конфликт в Молдавии, либо приложить усилия к эскалации конфликта между Арменией и Азербайджаном, с привлечением к военным действиям Турции. Удара, по словам политолога, можно ждать и в республиках Средней Азии, хотя, несомненно, попытки государственного переворота, типа предпринятой недавно в Казахстане, приносят больше проблем суверенным государствам, в которых осуществляется подобная деструктивная деятельность, чем России.

Ранее ФАН рассказал, чем обернется для Зеленского призыв ввести санкции против России. Официальный Киев не понимает, какие события могут повлечь в случае воплощения в жизнь подобные планы.