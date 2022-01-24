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Макрон планирует принять участие в конференции Байдена по ситуации на Украине

Политика
Макрон планирует принять участие в конференции Байдена по ситуации на Украине
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Париж, 24 января. Президент Франции Эммануэль Макрон примет участие в консультациях по Украине, организованных американским лидером Джо Байденом. Об этом сообщил местный телеканал BFM со ссылкой на осведомленный источник.

Речь идет о видеоконференции, которая начнется в 23:00 по московскому времени. По информации Белого дома, стороны обсудят ситуацию на российско-украинской границе. Ожидается участие главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Госдепартамент США ранее объявил о добровольной эвакуации американских дипломатов из Киева. По информации НСН, примеру американцев последовала и Австралия.

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Все новости / Политика / Макрон планирует принять участие в конференции Байдена по ситуации на Украине
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