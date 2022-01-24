На Украине назвали неожиданное направление для бегства в случае войны с Донбассом

Миллионы украинских граждан должны переехать в Европу и Соединенные Штаты, если киевские власти начнут войну в Донбассе. Таким мнением поделился киевский политолог Владимир Грановский.

Германия, Австрия, Чехия и Дания разрабатывают план эвакуации своих дипломатов из Украины. Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия уже начали вывозить семьи дипломатов с территории украинского государства. Политолог Владимир Грановский обратил внимание на фразу из заявления посольства США в Киеве:

«Мы продолжаем подтверждать нашу поддержку украинского народа и делаем нынешний шаг, потому что отданы одному из самых высоких приоритетов Государственного департамента — безопасности наших дипломатов и американского народа».

По словам эксперта, такие заявления только усиливают панику среди мирного населения. Поэтому он назвал неожиданное направление для бегства в случае войны с Донбассом. Владимир Грановский уверяет, что люди начнут массово бежать в США и Европейский союз.

«Хочу прокомментировать фразу из заявления посольства США в Киеве. Там было написано, что базовым и основным приоритетом Госдепартамента США является защита дипломатов и интересов американского народа. Это все, точка. Вы должны понять, что это правильная и честная фраза. Не безопасность украинского народа и не Украины, а безопасность американцев и США. Поэтому они дают нам оружие и еду. Мы сами это допустили. А может, нам нужно уже начать обсуждать эвакуацию наших граждан? А может, нам нужно готовиться к переселению в Европу, как это делают сегодня беженцы из Сирии, Ливии, Ирака и Афганистана? Если будет война, то мы должны не собирать сумки, а брать билеты в Европу. Это факт. Миллионы украинских граждан должны переехать в Европу и США», — сказал он в эфире телеканала «НАШ».

Владимир Грановский также поспешил успокоить своих соотечественников. Он заявил, что никакого конфликта не будет, а США сознательно разгоняют панику на Украине.

«Вы понимаете, то, что сегодня делают США, — абсурд. Они осознанно разгоняют панику. На сегодняшний день никаких оснований для войны нет», — резюмировал Владимир Грановский.

Австралия запустила процедуру эвакуации семей дипломатов из Киева. Решение обусловлено возможной эскалацией ситуации на Украине, передает Sydney Morning Herald. Власти Австралии рекомендовали своим согражданам покинуть территорию украинского государства.