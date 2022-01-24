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Успехи армии ЦАР вынудили боевиков CPC изменить тактику действий

Весь мир
Успехи армии ЦАР вынудили боевиков CPC изменить тактику действий
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 24 января. Боевики из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC), которые базируются в префектуре Уам на границе с Чадом, больше не могут оказать достойного сопротивления армии ЦАР, поэтому меняют тактику действий. Об этом сообщает Radio Lengo Songo.

«Усилившаяся за счет российских инструкторов мощь национальных сил обороны и безопасности Центральноафриканской Республики вынудила радикалов изменить стратегию. Теперь они предпочитают похищать гражданских и требовать за них выкуп, атаковать небольшие села и поджигать дома, совершать массовые убийства», — приводят журналисты слова источника в оборонном ведомстве.

По данным издания, в коммуне префектуры Уам-Фафа боевики чадского происхождения зашли на территорию деревни Каре и вывезли целую семью, потребовав от их родственников 10 миллионов франков КФА (около 1,3 миллиона рублей). Ранее населенный пункт считался оплотом CPC.

Успехи армии ЦАР вынудили боевиков CPC изменить тактику действий
wikipedia.org / hdptcar

«Почему кто-то должен платить деньги радикалам? Население префектуры и так постоянно страдает от действий бандформирований и наемников Чада. К тому же это не первый случай намеренного похищения людей с целью получения выкупа, что говорит о разработке преступниками новой стратегии», — заключили в Radio Lengo Songo.

Ранее офицер национальных сил обороны и безопасности, военный эксперт Сильвен Нгема сообщал, что подготовленная российскими инструкторами, которых западные СМИ часто связывают с «ЧВК Вагнера», правительственная армия ЦАР (FACA) демонстрирует небывалый уровень боевой и тактической подготовки.

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боевики африка армия цар тактика стратегия действия
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