Успехи армии ЦАР вынудили боевиков CPC изменить тактику действий

Банги, 24 января. Боевики из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC), которые базируются в префектуре Уам на границе с Чадом, больше не могут оказать достойного сопротивления армии ЦАР, поэтому меняют тактику действий. Об этом сообщает Radio Lengo Songo.

«Усилившаяся за счет российских инструкторов мощь национальных сил обороны и безопасности Центральноафриканской Республики вынудила радикалов изменить стратегию. Теперь они предпочитают похищать гражданских и требовать за них выкуп, атаковать небольшие села и поджигать дома, совершать массовые убийства», — приводят журналисты слова источника в оборонном ведомстве.

По данным издания, в коммуне префектуры Уам-Фафа боевики чадского происхождения зашли на территорию деревни Каре и вывезли целую семью, потребовав от их родственников 10 миллионов франков КФА (около 1,3 миллиона рублей). Ранее населенный пункт считался оплотом CPC.

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«Почему кто-то должен платить деньги радикалам? Население префектуры и так постоянно страдает от действий бандформирований и наемников Чада. К тому же это не первый случай намеренного похищения людей с целью получения выкупа, что говорит о разработке преступниками новой стратегии», — заключили в Radio Lengo Songo.

Ранее офицер национальных сил обороны и безопасности, военный эксперт Сильвен Нгема сообщал, что подготовленная российскими инструкторами, которых западные СМИ часто связывают с «ЧВК Вагнера», правительственная армия ЦАР (FACA) демонстрирует небывалый уровень боевой и тактической подготовки.