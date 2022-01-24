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Погребинский рассказал, чем Россия вызвала «нескрываемую тревогу» Запада
Политика
Погребинский рассказал, чем Россия вызвала «нескрываемую тревогу» Запада
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Соединенные Штаты не могут понять, какие дальше предпримет действия России, поэтому впадают в «нескрываемую панику». С таким заявлением выступил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии, политолог Михаил Погребинский.

Последние дни показали, что непредсказуемые действия России вызвали у так называемого коллективного Запада «недоумение и панику». А все из-за того, добавил он, что иностранные государства, во главе которых стоят Соединенные Штаты, не могут просчитать дальнейшие действия Российской Федерации.

«Если есть здравый смысл, то люди избегают паники. А сейчас англосаксы в панике. Это было заметно еще пару дней назад во время интервью главы Госдепа Энтони Блинкена. Вспомните, с каким лицом он давал комментарий и как он себя вел. Я думаю, что причина этой паники в том, что они не понимают, что подготовила Россия», — сказал эксперт в эфире YouTube-канала «Украина.ру».

Политолог сообщил, что все последующие действия Вашингтона также свидетельствуют о «паническом» состоянии запада. По его мнению, США начали подготовку к эвакуации из Украины не только своих граждан, но и тех, кто сотрудничал с американской администрацией, как это было в Афганистане в прошлом году.

«То, что Запад находится в панике, которая усиливается, это очевидно. Накануне посольство США на Украине опубликовало информация, что Госдеп США поручил готовить к эвакуации американское посольство в Киеве. На следующий день публикация была исправлена. В ней уже было сказано, что уезжать из Украины можно по желанию. Также со стороны Вашингтона идут странные намеки по поводу того, что американцы могут помочь эмигрировать гражданам Украины, которые работают на США. Что это означает? Это означает, что они принимают Украину за Афганистан, поэтому вывозят переводчиков и тех, кто сотрудничал с американцами. Ясно, что это паника», — резюмировал свою позицию Михаил Погребинский.

Не только США, но и Британия с Австралией начали к эвакуации семей своих дипломатов из Киева. Несмотря на это, работа дипломатических миссий этих государства на Украине не прекращается.

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Все новости / Политика / Погребинский рассказал, чем Россия вызвала «нескрываемую тревогу» Запада
сша украина погребинский
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