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Пользователи соцсетей о перевороте в Буркина-Фасо: на очереди Сенегал, Кот-Д’Ивуар и Нигер

Весь мир
Пользователи соцсетей о перевороте в Буркина-Фасо: на очереди Сенегал, Кот-Д’Ивуар и Нигер
Global Look Press  /  Dracorius White/ZUMAPRESS.com

Бамако, 24 января. После событий в Буркина-Фасо смена власти может произойти также в ряде государств Африканского континента. Об этом написал малийский пользователь социальной сети Facebook Рисса Мохаммед.

На личной странице он отметил, что военный переворот в Уагадугу все же состоялся, и предложил подписчикам поразмышлять, в каких еще странах может повториться подобный сценарий.

«Геополитическая обстановка в Западной Африке вызывает беспокойство. Мали, Гвинея, Буркина-Фасо, кто на очереди?» — написал он.

Среди предложенных ответов лидерами по числу упоминаний стали Сенегал, Кот-Д’Ивуар и Нигер. Именно в этих государствах, по мнению подписчиков Риссы Мохаммеда, произойдут следующие госперевороты.

Называя причины произошедшего в Мали, Гвинее и Буркина-Фасо, пользователь Мамаду Камиссоко заявил, что во всех бедах африканских государств виноват только Париж.

«Военные, которые взяли власть в Уагадугу в свои руки, спасут страну. За всеми беспорядками в Западной Африке стоит Франция», — отметил он.

Один из пользователей даже предположил, что на очереди Украина.

Пользователи соцсетей о перевороте в Буркина-Фасо: на очереди Сенегал, Кот-Д’Ивуар и Нигер

Ранее военный аналитик, автора Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин заявил, что, согласно его прогнозу, на территории Сахаро-Сахельского региона произойдет целая серия военных переворотов.

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