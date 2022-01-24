Эксперт Фролов указал, на кого стоит равняться Молдавии в общении с Россией

Москва, 24 января. Молдавия могла бы получать выгодные цены на газ и избежать введения режима ЧП из-за топливного кризиса, если бы выбрала грамотную внешнеполитическую стратегию, как это сделала другая восточноевропейская страна Сербия. Такое мнение высказал эксперт в сфере энергетики Александр Фролов.

Комментируя ситуацию с газом, сложившуюся в Республике Молдова, эксперт отметил, что все могло быть иначе, если бы Кишинев действовал по примеру Сербии. Аналитик напомнил, что президент Александр Вучич лично приезжал на переговоры с лидером РФ Владимиром Путиным, в том числе и по газовому вопросу.

В итоге благодаря грамотному подходу Белград смог добиться крайне выгодных условий по газовому контракту и получает топливо по одной из самых низких цен даже в разгар европейского энергетического кризиса.

«Сербия получила колоссально низкую по нынешним временам цену на газ. Причем эта цена на газ примерно соответствует той цене, которая была бы сформирована, если бы ценообразование было привязано не к биржевым котировкам, а цене на нефть», — рассказал Фролов в интервью YouTube-каналу «Геоэнергетика ИНФО».

Разумеется, дело не только в личных переговорах Вучича с Путиным, а в том, что Сербия давно и планомерно ведет продуманную внешнюю политику. Белград стремится поддерживать экономическое и политическое сотрудничество с Россией, и не откланяется от этого курса.

«Эта страна активно сотрудничает с Россией и с российскими компаниями. Она не присоединяется к антироссийским санкциям, сохраняет зону свободной торговли, развивает товарооборот и даже допускает наши компании до своих конечных потребителей. То есть там понятна и последовательна позиция руководства страны, хотя, конечно, с Западом Сербия тоже старается дружить», — объяснил эксперт.

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Специалист в сфере энергетики отмечает, что отсутствие антироссийских настроений в Сербии прекрасно видно даже на бытовом уровне. Сербия является страной, в которой очень тепло относятся к РФ.

«Сербия является на сегодняшний день единственной страной в мире, где к вам могут подойти и сказать слова благодарности, узнав, что вы из России. Просто потому что Россия поддерживает, вы русские, всегда за Сербию. Видел это на личном опыте, нигде больше такого не бывает. Не сказать, что все поголовно так делают, но в других странах в принципе вряд ли возможна такая ситуация», — рассказал аналитик.

Эксперт уверен, что именно в ответ на такую дружественную политику Москва всегда готова идти навстречу Белграду. При этом Молдавия могла бы получить такие же выгодные условия, если бы не отказывалась от сотрудничества с РФ в угоду прозападному курсу.

«Что касается Молдавии: вы рассчитываете, что «бывший старший брат» будет всегда помогать? Нет, он не будет помогать, потому что вы — не «братья». Вы — другое государство, с вами выстраивают отношения на коммерческой основе. Посмотрите на Сербию: вот как надо вести себя, чтобы в ваше положение входили, вас прекрасно понимали и вам активно шли навстречу как политически, так и финансово, когда вы оказываетесь в сложной ситуации», — порекомендовал эксперт в сфере энергетики Александр Фролов.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков ранее объяснил, из-за чего у Молдавии нет денег на выплаты по газовому контракту, и почему эта проблема носит системный характер.