Самойлова не считает брак с Джиганом причиной своего успеха

Москва, 24 января. Блогер и бизнесвумен Оксана Самойлова прокомментировала мнение, что ей удалось достичь успеха в жизни только благодаря браку с рэпером Джиганом. Жена музыканта утверждает, что смогла бы добиться всего самостоятельно.

Знаменитость устроила сеанс общения с подписчиками в Instagram Stories и ответила на их вопросы. Один из поклонников уточнил у Самойловой, смогла бы она добиться всего, если бы не была женой Джигана. Судя по ответу блогера, она не считает брак с рэпером причиной своего успеха.

«Абсолютно точно да. Встречный вопрос: у нас много рэперов и много жен рэперов, кто еще из них суперуспешен и суперпопулярен?» — парировала звезда.

Prt Scr instagram.com / @samoylovaoxana

Поклонники часто задаются вопросом, откуда Самойлова и Джиган берут деньги на постоянные путешествия. Бизнесвумен утверждает, что просто много зарабатывает, причем ее доход растет с каждым годом. По словам супруги рэпера, в этом ей помогают психология и эзотерика. Блогер старается получать максимум удовольствия от жизни.

При этом Самойлова признает, что не все ее проекты становились успешными и приносили прибыль. Как пояснила жена Джигана, это абсолютно нормальная ситуация в бизнесе.

Ранее жена главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина Дарья высказалась об образе жизни Оксаны Самойловой. По словам супруги наставника футболистов, по Instagram-странице блогера складывается впечатление, что она ничего не делает и только отдыхает.