Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 января 22:18
22:15
Политика
Киевский политолог Грановский: Украину ждет страшное унижение от Запада
22:05
Весь мир
Военные распустили правительство и объявили об отставке президента в Буркина-Фасо
21:49
Политика
Зеленский: Киев предпринимает необходимые меры для деэскалации обстановки в Донбассе
21:36
Весь мир
Цены на бензин в США взлетели до семилетнего максимума
21:35
Политика
На Украине назвали неожиданное направление для бегства в случае войны с Донбассом
21:33
Весь мир
Оппозиционные партии Кот-д'Ивуара осудили ЭКОВАС за санкции против Мали
21:33
Политика
Мухин и Шперов: Следующая в очереди на народные волнения — Молдавия
21:30
Политика
Захарова: Киев пожинает плоды информационной пропаганды
21:28
Политика
Российский посол Антонов назвал «несусветной ложью» слухи об эвакуации дипломатов из США
21:23
Политика
Политолог Рар указал на ключевую роль AUKUS в схватке за мировое господство
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Самойлова не считает брак с Джиганом причиной своего успеха

Шоу-бизнес
Самойлова не считает брак с Джиганом причиной своего успеха
instagram.com  /  @iamgeegun

Москва, 24 января. Блогер и бизнесвумен Оксана Самойлова прокомментировала мнение, что ей удалось достичь успеха в жизни только благодаря браку с рэпером Джиганом. Жена музыканта утверждает, что смогла бы добиться всего самостоятельно.

Знаменитость устроила сеанс общения с подписчиками в Instagram Stories и ответила на их вопросы. Один из поклонников уточнил у Самойловой, смогла бы она добиться всего, если бы не была женой Джигана. Судя по ответу блогера, она не считает брак с рэпером причиной своего успеха.

«Абсолютно точно да. Встречный вопрос: у нас много рэперов и много жен рэперов, кто еще из них суперуспешен и суперпопулярен?» — парировала звезда.

Самойлова не считает брак с Джиганом причиной своего успеха
Prt Scr instagram.com / @samoylovaoxana

Поклонники часто задаются вопросом, откуда Самойлова и Джиган берут деньги на постоянные путешествия. Бизнесвумен утверждает, что просто много зарабатывает, причем ее доход растет с каждым годом. По словам супруги рэпера, в этом ей помогают психология и эзотерика. Блогер старается получать максимум удовольствия от жизни.

При этом Самойлова признает, что не все ее проекты становились успешными и приносили прибыль. Как пояснила жена Джигана, это абсолютно нормальная ситуация в бизнесе.

Ранее жена главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина Дарья высказалась об образе жизни Оксаны Самойловой. По словам супруги наставника футболистов, по Instagram-странице блогера складывается впечатление, что она ничего не делает и только отдыхает.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Самойлова не считает брак с Джиганом причиной своего успеха
самойлова знаменитости джиган
Комментировать