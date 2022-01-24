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Польша рассматривает вопрос предоставления военной помощи Украине

  /   Обновлено: 24 января 2022 20:58
Армия
Польша рассматривает вопрос предоставления военной помощи Украине
mon.gov.pl  /  Пресс-служба министерства обороны Польши

Варшава, 24 января. Бюро национальной безопасности Польши рассматривает инициативу по предоставлению военной помощи Украине. Об этом заявил в понедельник глава ведомства Павел Солох.

Глава бюро нацбезопасности Польши Павел Солох заявил журналистам, что в Варшаве не рассматривают вопрос отправки на Украину военных, однако страна может оказать Киеву военную помощь.

«Мы обсуждаем военную, материальную помощь. Но пока никаких решений по этому вопросу не принято», — уточнил Солох на брифинге по итогам консультаций президента с представителями правительства и армии.

По словам Солоха, значительная часть переговоров была отведена обсуждению координации «действий союзников по ЕС и НАТО». Польские политики уверены, что в настоящий момент особо важно «строительство единого посыла» со стороны стран Запада, который носил бы «сдерживающий характер» для России.

В понедельник руководство НАТО заявило о желании увеличить военное присутствие в Восточной Европе из-за «ситуации вокруг Украины», якобы спровоцированной действиями ВС РФ близ ее границ. Москва при этом опровергала все сообщения об «агрессивных действиях» в адрес Киева.

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